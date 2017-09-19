Ağrı'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrenci ve askerler, törende günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, şehit yakınları, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

19 Eylül 2017 , Salı

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