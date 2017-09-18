Vali Süleyman Elban, Ortaokul müdürleriyle toplantı yaptı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, ortaokul müdürleriyle Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı öncesinde toplantı yaptı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı'da bulunan ortaokul müdürleri ile Halk Eğitim merkezinde bir araya geldi. Vali Elban, toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ile birlikte kasım ayında düzenlenecek olan TEOG sınavı öncesinde okul müdürlerine öğrencilerin ihtiyaçlarının eksiksiz bir şekilde karşılanması gerektiğini hatırlattı.



Vali Elban " TEOG sınavına girecek olan öğrencilerimize ilave ders, ek kaynak ve ilave kurslar açarak onların gelişimini sağlamak ve sınav stresini azaltmak için çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Öğrencilerimizin zayıf oduğu noktaları tespit edip o yönde çalışmalar ile onların başarı seviyesini elimizden geldiğince yukarılara taşımalıyız. Öğrencilerimize rehberlik noktasında yol gösterici olmalıyız."dedi.

18 Eylül 2017 , Pazartesi

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