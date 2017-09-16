Kaymakam Ulaş Akhan ''O Yazı Değişecek''

Doğubeyazıt Kaymakamı Ulaş Akhan kararlılığını bir fotoğraf üzerinden ifade etti

Doğubeyazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan belediye olarak sürdürdükleri çalışmaları Twitter hesabı üzerinden 1 kare fotoğrafla özetledi.

Akhan trafikte seyir halindeyken bir münübüsün arkasına yazılı olan çaresizlik cümlesi içeren fotoğrafı Twitter Hesabı üzerinden paylaşarak ''Kararlıyız İnşallah bu yazıyı değiştireceğiz dedi.''

Akhan'ın ilkkez merkez dışında yol yaptıklarını ifade ettiği Twittin tamamı şu şekilde ;

''ulaş akhan‏ @ulas1071 15 Eylül

İlk kez merkez dışında yol çalışması yapılıyor. Mal meydanı yolu tozdan kurtuluyor.Kararlıyız inşallah bu minibüsteki yazıyı değiştireceğiz.''

Minbüsün orjinal fotoğrafında ''Doğubeyazıt'ın herşeyine çare bulunabilir ama tozuna değil''yazılıydı Akhan Twitinde buna çözüm bulma noktasında kararlılığını ifade etmişti.

16 Eylül 2017 , Cumartesi

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