 

16 Eylül 2017

Şehit Eşi, Gönüllü Güvenlik Korucusu Oldu

Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in eşi Tuba Gücüyetmez, gönüllü güvenlik korucusu oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Mayıs'ta bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in şehit olduğu anımsatıldı.

Şehidin eşi Tuba Gücüyetmez'in Ağrı İl Jandarma Komutanlığı emrinde gönüllü güvenlik korucusu olarak göreve başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağrı ili Tendürek Dağı bölgesinde 11 Mayıs 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in eşi Tuba Gücüyetmez, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı emrinde gönüllü güvenlik korucusu olarak görev yapmaya başlamış, eşinin bıraktığı yerden bayrağı devralıp silah arkadaşları ile birlikte Tendürek Dağı'nda nöbet tutarak, terörle mücadele saflarında yerini almıştır."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tuba Gücüyetmez, şanlı bayrağı, eşinin bıraktığı yerden devralıp hainlere karşı mücadele etmekten gurur duyduğunu belirtti.

Gücüyetmez, "Eşimin izinden gitmeyi kendime görev bildim. Kanımın son damlasına kadar ülkem ve bayrağım uğrunda mücadeleye devam edeceğim. Ben inanıyorum ki Mehmetim bu yaptıklarımı görseydi benim onunla gurur duyduğum gibi o da benimle gurur duyardı." ifadelerini kullandı.

16 Eylül 2017 , Cumartesi Bu haber toplam 24 defa okundu.
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