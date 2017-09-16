'Öğretmen açığının giderilmesi istikrar sağlar'

Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer Türkiye genelinde 18 milyona yakın öğrencinin ve 900 bini aşkın öğretmenin 2017- 2018 eğitim öğretim yılına başladığını, bunun yeni bir heyecan olduğunu belirtti.

Gümüşer, yaptığı açıklamada 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"2017-2018 eğitimöğretim yılı, öğrencilerimiz için yeni bir heyecanın başlangıcı, öğretmenlerimiz için yeni fedakarlıklar ve özveri dönemi, milletimiz içinse geleceğe yönelik daha büyük adımlar atabilme hedefiyle başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrencimize, 900 bini aşkın öğretmenimize, diğer eğitim çalışanları ile birlikte 20 milyonluk bu büyük ailenin tüm fertlerine başarılar diliyoruz."

Ağrı'daki eğitim koşullarına ilişkin rakamlar veren Gümüşer sözlerini şöyle tamamladı: "Ağrı'dan yaklaşık olarak 2 bin civarında öğretmen gitmiştir, bin 500 öğretmen gelmiştir. Bu öğretmen açığının giderilmesi bölgede eğitimde istikrarı sağlayacaktır."

16 Eylül 2017 , Cumartesi

Bu haber toplam 44 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.