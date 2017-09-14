Milli Eğitim Bakanı'ndan okul saatlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, okul saatleriyle ilgili valilere yetki verildiğini söyledi.

Türkiye kış saati uygulamasına geçmeyecek. Okullarda ilk derse başlama saati illere göre değişiklik gösterecek.

Saatler illerin coğrafi özelliklerine göre belirlenecek. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, düzenleme konusunda valilerin tam yetkili olduğunu söyledi.

Bakan Yılmaz, "Okul saatleri için valilere yetki verildi. Vali ilindeki duruma göre karar verecek. Valilerimiz kendi bulunduğu ili, okula gönderen devlet memurlarının durumunu okulun durumunu yaz-kış durumunu da dikkate alarak en doğru en iyi hangisi ise o konuda karar vermeleri konusunda bir genelge gönderdik." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.

Genelgede, her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Bu konuda ilk açıklama, İstanbul Valiliğinden geldi. İstanbul'da ikili eğitim verilen okullarda dersler en erken saat 8'de başlayacak.

Valilik'ten yapılan açıklamada, bu yıl da geçerli olacak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmaların Valiliğe intikal ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri, veli ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde, ilimizde ikili eğitim öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00'de başlaması kararı alınmıştır."

14 Eylül 2017 , Perşembe

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