Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Patnos'ta Elektrik dağıtım firmasında çalışan Ahmet Sezer, çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Sütlü Pınar Mahallesi'nde dün Saat 18.00 sularında aboneliğini iptal eden bir vatandaşın elektriğini kesmek için direğe çıktığı öğrenilen Sezer, elektrik direğinde akıma kapılarak yere düştü.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Patnos Devlet Hastanesine götürülen Ahmet Sezer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Ahmet Sezer'in evli ve 4 çocuk babası öğrenildi.

Sezer'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

14 Eylül 2017 , Perşembe

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