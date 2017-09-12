Milletvekili Gökçe, Kapalı Spor Salonu İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Milletvekili Cesim Gökçe, yapımı devam eden 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ve beraberindeki heyetle birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunu gezen Milletvekili Gökçe, salonun geçici kabul aşamasında olduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde salonun hizmete gireceğini ifade eden Gökçe "Ağrılı gençlerin daha modern ve fiziki şartları daha iyi olan tesislerde spor yapabilmeleri için çalışıyoruz. Tesis birçok önemli spor faaliyetine ev sahipliği yapacak. 2 bin 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonumuz önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacaktır." dedi.

Kapalı spor salonunun yaklaşık 12 milyon liraya mal olduğunu belirten Gökçe şunları kaydetti:

"Salonda 40 kişilik basın, 121 kişilik protokol, 9 kişilik engelli ve 2 bin 500 kişilik seyirci koltuğu mevcuttur. Salonun toplam oturum alanı 5 bin 10 metre karedir. Basketbol, Voleybol, güreş, boks, kick boks, judo, tekvando, halter, Masa tenisi, Jimnastik, Badminton gibi branşlarda gençlerimiz spor yapma imkanına kavuşacaktır. Salon önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle hizmete açılacaktır. Ağrılı gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun."

12 Eylül 2017 , Salı

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