İHH, 62 bin Arakanlı Müslüman'a acil yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, krizin başladığı günden bu yana Arakan’da toplamda 62 binin üzerindeki Arakanlı’ya acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Acil Yardım Çalışmalarımız kapsamında 4750 aileye gıda yardımı, 2250 aileye branda, 1050 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 2000 aileye nakit yardımı, 950 aileye kıyafet yardımı, 1.500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapan İHH İnsani Yardım Vakfı, 30 yaralıya tedavi yardımı, sınırı geçenlere de anlık gıda dağıtımları gerçekleştirdi.



İşte bölgeye ulaşan İHH ekibinin paylaştığı fotoğraflar:

9 EYLÜL: NAF NEHRİ

Naf Nehri'nde sabahın erken saatlerinden geceye kadar Arakanlıla, nehir üzerinden Bangladeş'e gelmeyi sürdürüyor...

















10 EYLÜL: KAMPTA YARDIM MALZEMESİ YARDIMI

Kutupalong kampı'nda 1000 aileye 20'şer kiloluk pirinç paketlerinden oluşan ve 1 aileye yaklaşık 1 ay yetecek miktarda tasarlanan yardım malzemesi ulaştırıldı.























10 EYLÜL: NAF NEHRİ RÖPORTAJI

4 çocuk annesi Rahim Katun'un, eşi ordu tarafından yirmi beş gün önce vurularak öldülürken, iki çocuğunu ise Budist çetelerin işkencelerinde kaybetti. Bangladeş'e, yakılan köyünden canını kurtarmak için sağ kalan 2 çocuğuyla gelen Katun'un, ayağı sakat, yürüyemiyor. Kayığa bindirildikten sonra pirinç tarlaları üzerinden taşınarak sınır bölgesine ulaştırılan Katun, evinden çıkarken yanına sadece içinde bir kaç kıyafetin olduğu küçük bir çantasını ve bir hafta yetecek kadar yiyecek getirebildiğini söylüyor...





12 Eylül 2017 , Salı

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