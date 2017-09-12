AA Muhabiri Güngör dünyaevine girdi

Anadolu Ajansı Ağrı muhabiri Orhan Güngör evlendi.

AA Ağrı muhabiri Güngör, memleketi Van'da Büşra Mert ile bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimiyle hayatını birleştirdi.

Van'da Ali Paşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğünde Güngör ailesi ve yakınları mutlu günlerinde gönüllerince eğlendi.

Çok sayıda basın çalışanı ve davetlinin katıldığı törende AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut çifti tebrik ederek, mutluluk diledi.

12 Eylül 2017 , Salı

Bu haber toplam 36 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.