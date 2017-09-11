Ağrı'da ulaşım yatırımları devam ediyor

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ağrı'da ulaşım alanında önemli yatırımların gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Ağrı-Doğubayazıt, Ağrı-Horasan ve Ağrı-Kağızman yolları için 300 milyon liradan fazla yatırım devam ediyor." dedi.

Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının hizmetlerinden Ağrı'nın azami derecede faydalandığını belirtti.

Ağrı'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gökçe, "Sayın Bakanımız, Serhat illerini çok iyi tanıyor. Ağrı'nın ihtiyaçlarını çok iyi biliyor. Bu sebeple ilimizin yatırımlarıyla yakından ilgileniyor. Şu anda Ağrı-Doğubayazıt, Ağrı-Horasan ve Ağrı-Kağızman yolları için 300 milyon liradan fazla yatırım devam ediyor." dedi.

Gökçe, Ağrı-Horasan arasında yapılacak olan 3 tünelde tüm fizibilitelerin tamamlandığını, en kısa sürede bu tünellerin yapımı için ihaleye çıkılacağını da bildirdi.

- "Köy yollarının tamamı asfalta kavuştu"

Köy yollarına da büyük önem verildiğini ifade eden Gökçe, şunları kaydetti:

"Bürokrat olduğum dönemde başlayan ve bugün aynı şekilde devam eden köy yollarımızın asfaltlama çalışmalarında büyük yol kat ettik. Grup köy yollarımızın tamamı bitümlü sıcak karışım asfalta kavuştu. Tek köye ulaşan yollarımızda Asfalt çalışması devam ediyor. Tüm bu hizmetler üst üste konulduğunda Ağrı'nın ulaştırmada önemli hizmetler aldığını söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza teşekkür ediyorum."

11 Eylül 2017 , Pazartesi

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