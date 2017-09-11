Doğubayat'ta kaçak sigara operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bin 150 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesine bağlı Tanıktepe ile Doğutepe köylerinde farklı tarihlerde yol kontrol uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamalarda Tanıktepe köyü sınırları içerisinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, yolcu valizleri içerisinde 550 karton, Doğutepe köyü mevkinde durdurulan bir minibüste ise 600 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

11 Eylül 2017 , Pazartesi

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