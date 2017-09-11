Ağrılı kick boksçu Aşantuğrul Avrupa şampiyonu oldu

Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Ağrılı sporcu Adem Aşantuğrul, Altın madalyaya kazandı.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şampiyonada Ağrılı milli sporcu Adem Aşantuğrul'un Avrupa şampiyonu olduğu belirtildi.

51 kiloda full contact final müsabakasında Aşantuğrul'un rakibini mağlup ederek Altın madalya kazandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"02-09 Eylül 2017 tarihleri arasında Makedonya'nın Üsküp kentinde yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonasını Milli takımımız 9 altın, 14 gümüş, 19 bronz madalya, toplamda 42 madalya ile tamamladı. 51 kiloda full contactta Avrupa şampiyonu olan Adem Aşantuğrul şanlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okuttu."

11 Eylül 2017 , Pazartesi

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