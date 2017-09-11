Güvenlik korucuları Özel Hastane'den yararlanabilecek
Güvenlik korucuları, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları Özel Hastanelerden faydalanabilecek.
Özel Ağrı Yaşam Hastanesi’nden yapılan açıklamada 29 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile güvenlik korucuların Sosyal güvenlik primleri artık İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacağını hatırlatarak şu ifadelere yer verildi:
"Aktif olarak görev yapan güvenlik korucularının SGK primleri İçişleri Bakanlığı tarafından ödendiği için bundan böyle artık “SGK 4A” sistemine geçtiklerinden, hem çalışan muhtar ve köy korucuları hem de bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları Özel Hastanelerden faydalanabilecek."
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11 Eylül 2017 , Pazartesi Bu haber toplam 52 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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