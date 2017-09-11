Servisçiler, 5 milyon öğrenci için bir araya gelecek

Karayolu yolcu taşımacılığında kazaların azaltılması için 12-13 Eylül'de düzenlenecek Trafik Güvenliği Çalıştayı'nda, okul servislerine yönelik düzenlemeler de ele alınacak.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile karayolu yolcu taşımacılığında gerekli önlemlerin alınarak kazaların azaltılması ana temasıyla yarın başlayacak Trafik Güvenliği Çalıştayı'nda, son dönemde olumsuz olaylarla gündeme gelen okul servislerine yönelik düzenlemeler de değerlendirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara'da 12-13 Eylül'de düzenlenecek çalıştaya; İçişleri, Ulaştırma ve Milli Eğitim bakanlıkları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile karayolu yolcu taşımacılığında trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların azaltılması amacıyla yapılacak çalıştayda, trafik kazalarının ve bunlardan kaynaklanan ölümlerin 2020 yılı sonuna kadar yüzde 50 azaltılması hedefleniyor.

"Yılda 7 bin kişi kazalarda ölüyor"

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi ve Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, çalıştayın ana gündem maddesinin trafik kazaları olduğunu belirterek, kazalarda yılda yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 20 binden fazla kişinin engelli hale geldiğini söyledi.

Yürütülecek çalışmalarla trafik kazalarının yüzde 50 azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan Yıldırım, bu amaçla atılması gereken adımlar ve mevzuat değişikliklerinin tartışılarak karara bağlanacağı çalıştayın devamında, 17-18 Kasım'da sempozyum düzenleneceğini, 2018 yılı Trafik Haftası'nda da Trafik Şurası'nın yapılmasının planlandığını bildirdi.

Yıldırım, çalıştayda, yüzde 90'ı yorgunluk, uykusuzluk ve dikkatsizlikten kaynaklanan kazalarda gerekli önlenmelerin alınması, insan kusurunun en aza indirilmesi, okullarda trafik eğitiminin verilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulacağına işaret ederek, trafik konusunda müfredatın yeterli olmadığını, bu konuda seferberlik başlatılması gerektiğini kaydetti.

Servisçiler, 5 milyon öğrenci için bir araya gelecek

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk de İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin'in araçta kilitli kalarak ölmesi ve son günlerde çeşitli olaylarla gündeme gelen okul servisleriyle ilgili önlemlerin çalıştayda değerlendirileceğini söyledi.

Küçük Alperen'in ölümünde etkili olan camlardaki ilanların yasaklanmasının görüşüleceğini dile getiren Öztürk, yapılacak mevzuat düzenlemesiyle camların şeffaf olma zorunluluğunun getirileceğini kaydetti.

Okul servis araçlarının camlarına ilan yapıştırılmasının yasaklanmasının yanı sıra yolcu taşıyanların ilk yardım eğitimi almasının zorunlu olacağını ifade eden Öztürk, okul servis şoförleri başta olmak üzere yolcu taşıyan herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğinin yaşanan acı olayla bir kez daha ortaya çıktığını bildirdi.

Öztürk, Türkiye'de 50 binden fazla okul servisi olduğunu, toplam servis aracı sayısının ise 150 bini bulduğunu belirterek, 5 bin civarındaki korsan okul servisiyle mücadelenin önemine dikkati çekti.

Korsan servis araçlarının önüne geçilebilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle plaka uygulaması başlatıldığına işaret eden Öztürk, buradaki servis araçlarının tamamına LAA 001'den LZZ 999'a kadar plakaların verilmeye başladığını, böylece denetimlerin daha kolay olacağını kaydetti.

Öztürk, Türkiye'de 16 milyondan fazla öğrencinin bulunduğunu, bunların yaklaşık 5 milyonunun okul servisi kullandığını aktardı.

Olumsuz olayların önüne geçilmesi için mesleki yeterliliğin ve meslek saygınlığı kavramının güçlendirilmesini isteyen Öztürk, özellikle okul taşımacılığının kurumsallaşması gerektiğinin altını çizdi.

Öztürk, okul servisçiliğinin kurumsallaşması için belge alım şartlarının ağırlaştırılması ve psikolojik testlerin yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Her ne sebeple olursa olsun sabıkalı hiç kimsenin, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanına yaklaştırılmaması gerekir." diye konuştu.

11 Eylül 2017 , Pazartesi

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