Doğu Anadolu'da Sıcaklık Artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 2, Kars'ta 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Tunceli'de 17, Iğdır ve Erzincan'da 11 derece ölçüldü.

Sıcaklığın bugün Tunceli'de 36, Iğdır ve Erzincan'da 32, Erzurum ile Kars'ta 30, Ağrı'da 31 ve Ardahan'da 28 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığının düne göre 2-4 derece artacağı, güney ve güney batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

9 Eylül 2017 , Cumartesi

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