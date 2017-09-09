Okul Öncesi Okullarda Güvenlik Toplantıları

Van ve Muş'ta yeni eğitim yılında alınıcak tedbirlere yönelik güvenlik toplantısı yapıldı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında kentteki öğretmenevinin konferans salonunda düzenlenen toplantıya okul müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, her yeni eğitim döneminin birtakım heyecanları ve sıkıntıları da beraberinde getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda okullarımızın durumu daha iyi ve çok daha da iyi olması için çabalıyoruz. Okullarımıza değer verip, korursak çok daha uzun seneler çocuklarımızın oralarda eğitim görmesini sağlamış olacağız. Köylerde okulların bahçelerinde düğünler yapılıyor. Bu düğünler yapılırken okulun sıraları masaları kullanılıyor. Bizim buna bir dediğimiz yok ama kullanımı konusunda da di·kkatli· olunması gereki·yor. Okullardaki en küçük tahribatta muhtarlarımızı hesaba çekeceğiz. Çünkü sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunu lamı cimi yok. Hatta muhtarlara icra bile gönderirim herkesin haberi olsun. Okul müdürleri ve öğretmenlere de büyük görevler düşmektedir."

Çatak'ta eğitim güvenliği toplantısı

Van'ın Çatak ilçesinde de okul öncesi güvenlik toplantısı yapıldı.

Çatak Belediyesi Konferans Salonundaki toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül başkanlık yaptı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Gündüz, Emniyet Amiri Emre Kayhan, Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, muhtarlar ve ilçede görevli kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Akgül, toplantıda şunları söyledi:

"Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yollarda güvenlik ilk önceliğimizdir. Tüm güzergahlarda denetimler olacak. Okulların toplu taşıma araçları emniyet ve jandarma tarafından sıklıkla denetime tabi olacak. Bazı şoförler öğrencileri okuldan aldıktan sonra ilçe dışına çıkarak kafalarına buyruk hareket ettikleri için bunların önüne geçilecek. İlçe merkezinde bulunan İnternet kafeler mevzuata uygun olup olmadıkları denetlenecek ve uygun olmayanlara cezai işlem yapılıp, dükkanlar kapatılacaktır. Şimdiden yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Umarız hep beraber güzel bir eğitim dönemi geçiririz."

Erciş'te güvenlik toplantısı

Van'ın Erciş ilçesinde 2017-2018 eğitim, öğretim yılı güvenliği toplantısı düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Murat Acar, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, ilçedeki STK temsilcileri, muhtarlar, okul idarecileri ile okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, ilçedeki eğitim, öğretim faaliyetlerinde gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirti.

Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi olarak eğitim alanında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Yaşar, "Ancak, eğitim çalışmaları sadece bizlerin gayretiyle ileri seviyeye gelecek bir konu değildir. Bu alanda sivil toplum kuruluşlarından iş adamına, okul aile birliğinden velilerimize kadar herkesin destek vermesi gerekir." dedi.

Toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdür Şimşek yeni eğitim öğretim müfredatı ve faaliyetlerini anlatırken, Erciş Toplum Sağlığı Merkezinde Halk Sağlığı Uzmanı Dr Özkan Özay ise ilçedeki okullarda yapılan sağlık taramaları hakkında bilgi verdi.

Son olarak toplantıya katılan İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ve Uzman Jandarma Yemlihan Yamuk da ilçedeki okullarda okul güvenliği ve uyuşturucu madde kullanımına karşı alınacak önlemleri anlattı.

9 Eylül 2017 , Cumartesi

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