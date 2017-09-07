Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan ilk meslek lisesi "SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesi", 18 Eylül'de eğitim öğretime başlıyor.

Türkiye'de engelli öğrenciler için tasarlanan ilk meslek lisesi "SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesi", 18 Eylül'de eğitim öğretime başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan engelsiz meslek lisesiyle, serebral palsili gençlerin, engeli olmayan bireyler ile aynı ortamda eğitim almaları sağlanarak, kendi bireysel gelişimlerine göre meslek sahibi olabilmeleri amaçlanıyor.

Engelsiz meslek lisesine, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında bu yıl 12 serebral palsili toplam 102 öğrenci yerleşti.

MEB ve SERÇEV, serebral palsili öğrencilerin nitelikli mesleki eğitim almaları ve hayatlarını tek başlarına idame ettirebilmelerini sağlamayı hedefleyen engelsiz meslek lisesini tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı planlıyor.

Akademik beceriler dikkate alınacak

Türkiye'de ilk ve yeni bir model olan çapraz kaynaştırma eğitim yoluyla eğitim verecek engelsiz meslek lisesinin programları, bireysel özellikler dikkate alınarak işlevsel modüler şekilde planlandı.

2015'te yapımına başlanan SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesinde, 200 serebral palsili öğrenci, diğer 200 öğrenci ile ortak alanda çapraz kaynaştırma eğitimi alacak.

Meslek lisesinde, özel eğitim, bireysel eğitim ve yaşayarak öğrenme eğitimi bölümleri yer alacak. Serebral palsili öğrenciler akademik becerilerine göre ilgili bölümlere yerleşecek.

Okulda sera alanları olacak

SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesinde, tüm mekansal detaylar ve bilişim ürünleri bedensel yetersizliği olan serebral palsili bireyler için özel tasarlandı.

Radyo televizyon, bilişim teknolojileri, tarım ve konaklama bölümlerinin olduğu meslek lisesinde, 32 sınıf, 8 atölye, 8 destek sınıfı, 2 laboratuvar, bir kütüphane, bir veli bekleme odası ve konferans salonu, yaşayarak öğrenme evi, 8 sera alanı ile 2 seslendirme atölyesi hizmet verecek.

Okulda ayrıca serebral palsili çocukların velilerinin, okul saatlerinde çocuklarına bakım desteği verebilmeleri için bakım odası, küçük çocuğu olan veliler için kreş, istekli veliler için halk eğitim merkezleri aracılığı ile açılacak kursların düzenleneceği kurs odaları bulunuyor.

Küçük bir teknokent ve Ar-Ge biriminin açılmasının planlandığı lisede, engelli öğrencilerin firmalar ile materyal geliştirerek üretim yapmalarına olanak sağlanacak.

7 Eylül 2017 , Perşembe

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