Milletvekili Gökçe Eleşkirt'ti ziyaret etti

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Eleşkirt ilçesini ziyaret etti.

Gökçe ve beraberindeki heyet, ilçeyi ziyaretinde ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İlçe başkanlığında partililerle bir araya gelen Gökçe şunları söyledi:

"Bayramlar, kardeşlik duygularının zirveye çıktığı günleridir. Ancak bu bayramda çok mutlu ve huzurlu olduğumuzu söyleyemeyiz. İçimiz kan ağlıyor, buruk geçiyor. Çünkü Arakan'da Müslümanlar kan ve göz yaşı içerisinde bu bayramı geçirdiklerinden dolayı biz de üzüntülüyüz. Dolayısıyla bütün Müslümanların, bizim gibi huzur içerisinde bayramları geçirmelerini temenni ediyorum."

Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'yı ve belediye meclis üyelerini de ziyaret eden Cesim Gökçe, daha sonra Yayladüzü, Tahir ve Yücekapı beldelerini ziyaret etmek için ilçeden ayrıldı.

7 Eylül 2017 , Perşembe

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