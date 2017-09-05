Doğubayazıt'ta "Hoşgeldin Bebek" Projesi
Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, "Hoşgeldin Bebek" Projesi kapsamında Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.
Akhan, eşi Zeynep Akhan ile hastanenin yenidoğan ve çocuk servisine giderek, doğum yapan anneleri ve tedavi olan çocukları ziyaret etti.
Ziyarette annelere bebek seti, tedavi gören çocuklara ise oyuncak verildi.
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