Vali Süleyman Elban’ın Kurban Bayramı mesajı

“Milletçe, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar; dostluk ve kardeşlik duygularının canlandığı, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşatıldığı, birlik ve beraberlik bilincinin ön plana çıkartılarak toplumsal barışın tesis edildiği güzide zaman dilimleridir. Dini bayramlarımızın oluşturduğu bu manevi ortamları taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı; sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ülkesi ve vatanı için canlarını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”

3 Eylül 2017 , Pazar

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