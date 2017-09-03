Vali Elban, şehit yakınları ve gazilerle buluştu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. yıl dönümü dolayısıyla Ağrı Valisi Süleyman Elban, Şehit yakınları ve gaziler onuruna orduevinde verilen yemekte bir araya geldi.

Programa şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Vali Yardımcısı Kamil Aksoy ve diğer il protokolü katıldı.



Burada bir konuşma yapan Vali Elban,” Dünyanın en kıymetli topraklarında yaşıyoruz. Buraya bu değeri katan, bu yurt bize vatan olduğu günden beri kanıyla bu toprakları sulayan aziz şehitlerimizdir, buraya kanını ve alın terini döken gazilerimizdir. Bugün de yine bu vatanı parçalamak ve bu milleti bölmek isteyenlere karşı verilmiş mücadele sonunda elde edilmiş büyük zaferlerden birisini, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Hepimizin Zafer Bayramı Kutlu olsun. Aynı zamanda yaklaşan kurban bayramınızı da tebrik ediyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Şu anda silahıyla, kalemiyle, varıyla, yoğuyla mücadele eden güvenlik güçlerimiz olmak üzere bütün vatan evlatlarını rabbim muhafaza etsin. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin.”diye konuştu.

3 Eylül 2017 , Pazar

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