Ağrı'da Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü

Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ağrı Abide Meydanı'ndaki törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Valilik'teki kabul törenine geçildi.

Burada Vali Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömercikli tebrikleri kabul etti.

Kentteki kutlamalar çerçevesinde daha sonra Dörtyol Meydanı'nda geçit töreni düzenlendi. Törende, Elban ve Ömercikli, vatandaşları ve tören mangasını selamladı.

Program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ve halk oyunları gösterisinin ardından askeri birliklerin geçiş töreniyle sona erdi.

3 Eylül 2017 , Pazar

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