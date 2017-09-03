Ağrı'da elektrik trafoları çalındı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde köylere enerji sağlayan 4 adet trafoyu çaldığı iddia edilen bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Goncalı ve Haydaroğlu köylerinde enerji sağlayan nakil hattına ait 4 adet Elektrik trafolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip ve istihbarat çalışmaları sonrası Trafo hırsızlığı yaptığı belirlenen kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen 4 trafo Ağrı Aras Elektrik Dağıtım görevlilerine teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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3 Eylül 2017 , Pazar Bu haber toplam 37 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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