Ağrı'da elektrik trafoları çalındı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde köylere enerji sağlayan 4 adet trafoyu çaldığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Goncalı ve Haydaroğlu köylerinde enerji sağlayan nakil hattına ait 4 adet Elektrik trafolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip ve istihbarat çalışmaları sonrası Trafo hırsızlığı yaptığı belirlenen kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen 4 trafo Ağrı Aras Elektrik Dağıtım görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

3 Eylül 2017 , Pazar

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