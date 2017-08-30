40 Yıldır Baba Mesleğini Devam Ettiriyor

Ağrı'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

MERYEM AYDIN - Ağrı'da Kurban Bayramı nedeniyle çarşı ve pazarda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte bir yandan özellikle kıyafet mağazlarında büyük bir yoğunluk yaşanıyorken diğer yandan kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için bıçak bileme ustalarının yolunu tutuyor. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile vatandaşın artan talepleri karşılamaya çalışıyor.



Sabah erkenden mesaiye başladıklarını belirten 75 yaşında ki bileme ustası Turhan Yüz, 40 yıldır Babadan kalma bu mesleği yapıyorum. her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bayramı öncesi işler arttı. Bayrama 2 gün kala işler daha yoğun oluyor. Milletimiz bıçakları son güne bıraktığı için yoğunluk fazla oluyor dedi.

Bıçak bilemesinin ucuz olduğunu anlatan Turhan Yüz, “Bıçakları 2 TL’den, satırları 3 TL'den ve baltaları 4 TLden biliyoruz" işlerimiz çok şükür iyi diyen Turhan Yüz, "Her kese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

30 Ağustos 2017 , Çarşamba

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