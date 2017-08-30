Vali Süleyman Elban'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayınladı.

Vali Elban, "Vatan toprağının savunmasında ülkemizi bölmek isteyen devletlere karşı, tüm imkansızlıklara rağmen, milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde kazanılmış olan 30 Ağustos Zaferi ile Türk Milleti; Vatan, Millet ve Bayrak sevgisini tüm dünyaya ispatlamış ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da örnek olmuştur. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinde gösterilen eşsiz kahramanlıkla Yüce Milletimiz, vatanımızı ve milletimizi yok etmek isteyen devletlere karşı birlik ve beraberlik ruhuyla büyük zaferi kazanmış, bu güzel vatanı bizlere emanet etmiştir.

Elban, Ülkemizin varlığına, birliğine ve dirliğine kasteden iç ve dış hiçbir güç bağımsızlığımızın üzerine gölge düşüremeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Zaferin 95’inci yıldönümünü kutluyor, Anadolu’nun düşman işgalinden kurtarılması ve yeni devletimizin kuruluşu sürecinde mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şanlı Bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için canlarını feda eden tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi saygıyla anıyorum.”

30 Ağustos 2017 , Çarşamba

Bu haber toplam 73 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.