AKADAP, Masum bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmektir

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu (AKADAP), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordunun Müslümanlara yaptığı saldırıları kınadı.

AKADAP Genel Sekreteri Kerem Engin, Merkez Camii önünde toplanan grup adına yaptığı konuşmada, Arakanda 4 milyona yakın Müslüman'ın işkence ve katliamlara maruz kaldığını belirtti.

Arakan'dan gelen görüntülerde katliamların devam ettiğinin görüldüğünü aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Çok sayıda kadın ve çocuğun canlarını kurtarmak için dağlarda yaşam mücadelesi verdikleri, katliamdan kaçan sivillerin dağlarda sınıra yakın bölgelerde Myanmar askerleri tarafından ateşe maruz kalıyorlar. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları, hükümetleri, insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Arakan'da yaşanan işkence ve katliamı durdurmak için acil eyleme çağırıyoruz.

Masum bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmektir. Soykırım asla kabul edilemez. Arakan'da katliam durdurulmalı ve bugüne kadar Arakan'da işkence ve katliamdan sorumlu olanlar derhal yargı önüne çıkarılmalıdır."

30 Ağustos 2017 , Çarşamba

Bu haber toplam 96 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.