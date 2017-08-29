AĞRI'DA ARAKAN İÇİN BASIN AÇIKLAMASI VE DUAYA DAVET!
Ağrı'da ki Sivil Toplum Kuruluşları Arakandaki katliam için bugün basın açıklaması yapacak.
Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman katledildi. Bu katliama tepki göstermek için Ağrı'da ki Sivil Toplum Kuruluşları Bugün İkindi Namazından Sonra Saat 16:15 Merkez Camii Önünde Mazlum Arakan'lı Kardeşlerimize yapılan bu alçakça zulmü telin etmek ve mazlumlara dua etmek için bir araya geliyor. Sivil Toplum Kuruluşları tüm Ağrılı vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorlar.
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