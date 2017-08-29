AİÇÜ'lü milli atletten teşekkür
Tayvan'ın Taipei şehrindeki 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında mücadele eden atletizim milli takımında yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencisi Sebahattin Yıldırımcı, kendilerine sağlanan destekler için teşekkür etti.
Tayvan'ın Taipei şehrindeki 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencilerinden Sebahattin Yıldırımcı ve Vedat Günen'in de yer aldığı atletizim milli takımı, 3 altın, 6 Gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak 141 ülke arasında 15'inci sırada yer aldı.
Yıldırımcı, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi temsilen katıldıkları yarışmada kendilerine destek verenlere teşekkür ettiğini belirterek, "IC Vakfı Müdürü Meral DinçerHanımefendi'ye ve Rektörümüz Abdulhalik Karabulut'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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29 Ağustos 2017 , Salı Bu haber toplam 47 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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