AĞRI UMUT KERVANI 120 AİLEYE YARDIMDA BULUNDU

Ağrı Umut Kervanı tarafından, Kurban Bayramı öncesinde 120 Aileye, giysi yardımında bulunuldu.

Umut Kervanı ekiplerince daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler, çocukları ile birlikte Valikonağı Caddesi'nde bulunan hayırsever bir iş adamına ait olan boş dükkanda açılan sergi ile yine hayırsever vatandaşlardan toplanan ayakkabı ve giyim malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdılar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ağrı Umut Kervanı Tespit Komisyon Başkanı İlhami Bulan, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin eksiklerini gidererek bayramdaki sevinçlerine de ortak olmak için çalıştıklarını söyledi.

Bulan, "Ağrı Umut Kervanı olarak Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi yaklaşık 120 aileye giyim ve ayakkabı yardımında bulunmayı düşünüyoruz. İki gün boyunca 120 aile buraya gelerek ihtiyaçlarını giderecek. Yaklaşık günde 60 ailenin ihtiyacını karşılıyoruz. Geriye kalan ailelerimizi de Kurban Bayramı öncesi çağırarak ihtiyaçlarını gidereceğiz. Gelen ailelerimize ilgi ve alaka göstererek bayram sevinçlerine de ortak olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malumunuz önümüzde Kurban Bayramı var. Bayram öncesi var olan çalışmalarımızı bitirdikten sonra yoğunluğumuzu Kurban Bayramı çalışmalarına vereceğiz. Ailelerimizin nüfusuna göre yardımlarımızın değeri değişebiliyor. Bizler de bu konuda desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

28 Ağustos 2017 , Pazartesi

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