ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Ağrı Dernekler Birliği Federasyonun ev sahipliğini yaptığı Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu’nun destek verdiği 1. Sünnet Şöleni 06 Eylül 2017 tarihinde başlıyor.

Ağrı’da ihtiyaç sahibi olan 100 çocuğun sünnet yapılacağı ücretsiz program için hazırlıkların bittiğini belirten Ağrı Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Davut TUNÇ, ‘ Ağrı’da yeni kurmuş olduğumuz Federasyonumuzun açılışı ile birlikte yaptığımız ilk etkinliğimiz olan 1.Gelenekel Sünnet şöleninde bizlerle birlikte hareket eden bizlere her türlü desteği esirgemeyen Ankara’da bulunan Ağrı Kültür Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. ’dedi



Ağrı’da 100 çocuğun sünnet yapılması için her türlü hazırlığın en güzel şekilde yapıldığını söyleyen Tunç, ‘ çocuklarımıza şehir turundan, kıyafetlerine, halk oyunları gösterisinden, pastalarına, at binmelerinden, konser ve havai fişeklerine kadar tüm hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bu programı geleneksel hale getirdikten sonra başka etkinlikler ile halkımıza hizmet edeceğiz. Tüm halkımızı programımıza davet ediyoruz. Şeklinde konuştu.



Şehrimiz Ağrı’da böyle bir güzel etkinlikte bulunmak çok güzeldir diyen Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nazan Mehtap Şefkatli, ‘ ihtiyaç sahibi olan bu çocuklarımıza her çocuğun yaşadığı bu duyguları yaşatmak ve onları bu denli mutlu etmek en büyük başarı ve hayırdır. Sadece bu çocuklarla sınırlı kalmayacak her yıl şehrimizin farklı mahallelerindeki çocuklarımıza da bu duyguyu yaşatmak için gece ve gündüz çalışacağız inşallah. Genel Başkanımız Nuri Aydemir ve yönetim kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu programımıza bütün halkımızı davet ediyoruz. Diye konuştu.

28 Ağustos 2017 , Pazartesi

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