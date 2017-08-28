Vali Elban, Otogar esnafını ziyaret etti

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, otogar esnafını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

Ağrı Otogarı ve çevresinde yapılması planlanan projeler için tespit çalışması gerçekleştiren Vali Elban, otogardaki esnafın şikayet ve önerilerini dinledi. İlgililere yapılması gereken konularda çalışma yapılması talimatını verdi. Otogar esnafının Vali Elban’a hediye takdiminin ardından çay eşliğinde sohbet edildi.

28 Ağustos 2017 , Pazartesi

Bu haber toplam 48 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.