Vali Elban, Otogar esnafını ziyaret etti
Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, otogar esnafını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.
Ağrı Otogarı ve çevresinde yapılması planlanan projeler için tespit çalışması gerçekleştiren Vali Elban, otogardaki esnafın şikayet ve önerilerini dinledi. İlgililere yapılması gereken konularda çalışma yapılması talimatını verdi. Otogar esnafının Vali Elban’a hediye takdiminin ardından çay eşliğinde sohbet edildi.
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