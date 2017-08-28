Vali Elban, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban sanayi esnafını ziyaret edip sorunlarını dinledi, ardından devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni sanayi sitesinde yapımı devam eden kilitli parke taşı ve sanayi sitesi temizliği Ağrı belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Elban, sanayi esnafını işyerlerinde ziyaret edip sorunlarını dinledi. Vali Elban, sanayi sitesindeki sorunların çözümü için gerekli birimlere talimat verdi.

28 Ağustos 2017 , Pazartesi

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