Ağrı'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ağrı'dan Hamur ilçesi istikametine giden Mehmet Ünal idaresindeki 41 EA 353 plakalı hafif ticari araç, Ahmed-i Hani Havalimanı mevkisinde yolun çakıllı olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü Ünal ile araçta bulunan Barış Avcıer, Bayram Kaçmaz ve Seyfettin Gördüsev yaralandı.

Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcıer'in Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

27 Ağustos 2017 , Pazar

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