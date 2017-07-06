Tutak'ta Gölet Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa ERAT' ın talimatıyla Tutak İlçe Özel İdaresi Ekipleri tarafından, Şekerbulak Köyünde Gölet Çalışması başlatıldı.

Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa ERAT' ın talimatıyla Tutak İlçe Özel İdaresi Ekipleri tarafından, Şekerbulak Köyünde Gölet Çalışması başlatıldı.

Şekerbulak Köyünde, köy sakinlerine ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanları için sulama amaçlı kullanılacak olup, kaynağın yeterli olması durumunda ise proje kapsamına alınarak sulama amaçlıda kullanılması amaçlanıyor.

Tutak Kaymakamlığından yapılan açıklamada: yapılan ve yapılmakta olan tüm hizmetlerimiz Tutak Halkı ve Köyleri içindir.denildi.

6 Temmuz 2017 , Perşembe

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