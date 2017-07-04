Oda Başkanlarından Vali Elban'a ziyaret

Ağrı ve Doğubayazıt Ticaret, Esnaf ve Şoförler Oda Başkanları yönetimleri ile birlikte Ağrı Valisi Süleyman Elban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayatı Aydemir, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Efe, Doğubayazıt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Ergül ve yönetim kurulu üyeleri Vali Elban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, "Ağrıda esnafları, iş adamları ve toplumun bütün katmanları ile birlikte güzel hizmetler yapmayı umut ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberliğimizi de pekiştirerek halkımızın bizden beklentilerini karşılayacağız" diye konuştu.

4 Temmuz 2017 , Salı

Bu haber toplam 54 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.