Şehit Kaymakamın memleketi Sakarya'dan Derik'e ziyaret

MARDİN'in Derik İlçesi'nde PKK'lıl teröristler arafından makamında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün memleketi Sakarya'dan 27 sivil toplum kuruluşu temsilcisi Derik ilçesine gelerek kardeşlik mesajı verdi.

Derik Kaymakamlığı görevi esnasında 10 Kasım 2016 günü PKK'lıların makamına yerleştirdiği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün memleketi Sakarya'dan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilçeyi ziyaret etti. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile ilçe sakinleri tarafından karşılanan STK temsilcileri, kaymakamın şehit edildiği makam odasına giderek dualar okudu. Derik Kaymakamlığı ziyaretinin ardın Sakarya'dan gelen heyet için öğretmenevinde program düzenlendi. Şehit Kaymakam Safitürk anısına yapılan sinevizyon sunumu ardından İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Sakarya Temsilcisi Sabahattin Aydın, yıllardır Kürt ve Türkler kardeşçe yaşamalarını istemeyenlere inat bu kardeşliği pekiştirerek yaşayacaklarını söyledi. Aydın, "Şehit Kaymakamımızı yaşatmak için bizler buralara her zaman geleceğiz. Buradaki kardeşlerimiz ile bağlarımızı güçlendireceğiz" diye konuştu.

Aydın'ın ardından söz alan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ise, şehit Kaymakamın projelerinin yarım kalmayacağını ifade ederek, şöyle dedi:

"Hainler, ülkemiz üzerinde planlar yapanlar sürekli kin, nefret ve fesat tohumu ekmişlerdir. Allah'a şükürler olsun ki, her zaman insanlık bu topraklarda kardeşlik hasıl etmiştir. Bugün Mardin ve Trabzon arasında kurulan bu gönül köprüsü bu kardeşlik ve bunun en somut en güzel örneklerinden birisidir. İnanıyoruz ki kardeşliğimiz, bu gönül köprülerimiz ilelebet devam edecektir. Şehit Kaymakam abimizin projeleri hiç bir zaman yarım ve eksik kalmayacaktır. Tek gayemiz yarım kalan projelerimizi tamamlamak bu topraklarda her zaman kardeşliğin hakim bir kez daha olduğunu göstermek."

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Kafkas, Sakarya'dan gelen temsilcilere plaket verildi.

4 Temmuz 2017 , Salı

