Vali Elban, Belediye Başkanvekilliği görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Süleyman Elban, İçişleri Bakanlığınca aynı zamanda görevlendirildiği Ağrı Belediye Başkanvekilliği görevine başladı.

Ağrı Belediyesine gelişinde Vali Yardımcısı Ejder Demir tarafından karşılanan Vali Elban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının onayıyla aynı zamanda Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiğini belirtti.

Elban, "Halkımızın temel belediye hizmetleri ve diğer belediyeden beklentilerini karşılamak için ve hizmetlerden herhangi bir zafiyet oluşmaması için arkadaşlarımız ile birlikte Ağrı halkımıza hizmet etmeye çalışacağız." dedi.

Bir gazetecinin "Önceden başlayan projeler devam edecek mi?" sorusu üzerine Elban, şunları kaydetti:

"Genel anlamda ilin ihtiyacı olan projeler devam edecektir. Onun haricinde herhangi bir kaynak israfına neden olmadan ihtiyaca göre tekrar revize edilecekler de olunabilir ama şu aşamada başlayan işlerin devamında her zaman kamu yararı vardır, aksi takdirde bir kamu zararı oluşur."

Elban, daha sonra İl Özel İdaresini ziyaret ederek, Genel Sekreter Erhan Tenekeci'den bilgi aldı.

3 Temmuz 2017 , Pazartesi

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