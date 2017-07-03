Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 41 paket afyon sakızı ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 41 paket afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda şüpheli İran plakalı bir tırda arama yaptı.

Aramada, araçta bulunan 3 dingilin içerisine gizlenmiş 41 paket afyon sakızı ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

3 Temmuz 2017 , Pazartesi

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