 

1 Temmuz 2017

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır'ın Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, saat 24.00 sıralarında evinin önündeyken silahlı saldırıya uğradı. Terör örgütü PKK mensupları tarafından yapıldığı değerlendirilen saldırıda ağır yaralanan Orhan Mercan hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Teröristler kaçtı

Silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan terörist ya da teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Saldırı sonrasında Diyarbakır'dan Lice ilçesine takviye güvenlik kuvvetlerinin istendiği ve terörist ya da teröristlerin muhtemel kaçış güzergahlarında operasyonların yoğunlaştırıldığı bildirildi.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, hain saldırıyı yeni duyduklarını ve saldırıya uğrayan arkadaşlarının hayatını kaybettiğini söyledi. Akar, kendilerine verilen bilgiye göre saldırının teröristler tarafından yapıldığını belirtti.

1 Temmuz 2017 , Cumartesi Bu haber toplam 44 defa okundu.
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu


21 bin 60 pasaport iptal edildi İstanbul'da patlama! Vali Elban Bilecik'e Veda Ederek Yeni Görevi İçin Ağrı'ya Yola Çıktı Ağrı'da İslam şehitlerini Anma Programı Düzenlendi BİNASI OLMAYAN OKUL MEZUNLARINI UĞURLADI Vali Işın, Korucularla Biraraya Geldi 21 İlden Bin 113 STK’dan Darbe ve Teröre Karşı Birleşelim Mitingi CHP Adana Milletvekili Elif, Ağrı Milletvekili Zana'nın Meclisteki Odasını İstedi

Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara

Çok Okunanlar
  1. Bugün
  2. Dün

Anket Sorusu Diğer Anketler

Bu Pazar Referandum olsa Evet mi derdiniz yoksa Hayır mı?


altın