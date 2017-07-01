Ağrı Valisi Elban görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Ağrı'ya atanan Vali Süleyman Elban görevine başladı.

Vali Elban, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda, vali yardımcıları Ejder Demir ve Kamil Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, ilçe kaymakamları ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Buradan valiliğe geçen Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren başladığı görevini alnının akıyla sürdürmeye çalışacağını söyledi.

Ağrı'ya ve insanına hizmet etme gayretinde olacaklarını belirten Elban, şöyle devam etti:

"Hizmetimizin esasında ve odak noktasında Ağrı insanı olacak. İnsanı merkeze koyacağız. Yaptığımız bütün çalışmaların temel amacı insanımız olacak. İnsanımızın yararına olduğunu düşünmediğimiz ya da onlar için anlam ifade etmeyen işlerle değil, onları arzu ettiği, onların faydasına olan, onların refahı, mutluluğu ve huzurunu yükseltecek işler yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok yorum ya da çok laf yerine çok çabuk söylediğimiz şeyleri yapmak için fırsatımız olsun."

Elban, bir gazetecinin "Belediye Başkanlığı görevini yürütecek misiniz?" sorusu üzerine, "Henüz bana tebliğ edilmiş bir şey yok. Ama inşallah büyük ihtimalle olacak. Kamu hizmetlerinde, Belediye hizmetlerinde ve devlet hizmetlerinde bir süreklilik vardı. Bizden önce bu hizmeti yürüten insanlar vardı. Onlar işi seyrinde yürütüyorlardı. Dolayısıyla sadece bir bayrak değişimi oldu." yanıtını verdi.

Elban, daha sonra tebrikleri kabul etti.

1 Temmuz 2017 , Cumartesi

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