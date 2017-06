Milletvekili Gökçe'yle Ağrı Gündemine Dair

Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe Güncel Medya Ajansımıza röportaj verdi.

Güncel Medya: Sayın vekilim AK Partinin iddialı olduğu sağlık alanında hastanemiz neden faaliyete geçmedi? Ve ne zaman bitecek?



Milletvekili Cesim Gökçe: Hastanemiz Allahın izniyle bu yıl faaliyete geçecek. Tüm görüşmeler, tüm istişareler ve tüm çabalar neticesinde sayın Başbakanımızın talimatıyla Hastanemizin bu yıl sonu itibari ile kışa girmeden önce faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bu konuda çabalarımız devam ediyor. İlgililerle, yetkililerle görüşüyoruz. Ve bu konu Başbakanımızın gündeminde. Ancak bu güne kadar gecikmesinin sebebi yüklenici firmadan kaynaklanan problemlerdir. Hastane inşaatı belirlenen zamanda teslim edilmeyince iş tasfiye edilmiş yeniden ihale edilmesi takdir edilmiş buda bir süreç gerektirdi tabi. Ve biz seçildiğimizden beri hastaneyi ayağa kaldırmak için sürekli takipçisi olduk. Hamdolsun inşaatın büyük bir bölümü bitirilmiş bulunmakta.

Güncel Medya: Şu an ne aşamada? Net bir bitiş tarihi verebilir misiniz?

Milletvekili Cesim Gökçe: Bitiş tarihi şu an iş sezonu inşaat sezonu dediğimiz bu sezon itibari ile dışarıdaki tüm çalışmalar bitmiş olacak Allah'ın izniyle daha sonra içerideki çalışmalar devam edebiliyor. Eksiklikler varsa inşaat sezonu sonunda içerde bitmiş olur. İnşallah bu yılın sonunda hastanemiz faaliyete geçecektir. TOKİ başkanını haftada bir sefer mutlaka ararım arar aramaz zaten vekilim hastane için aradığınızı biliyorum mesele anlaşılmıştır. Bende tamam diyorum. Bakan beyle oturduk ve bu konuyu tekrar gündeme getirdim. Bakan bey yetkili firmayı arayıp sitem etti. Azarladı adeta . Hastanenin bitmesi için yetkili firmaya gereken baskıyı yaptı. Ve kesin söz vermiş tahaütte bulunmuş bu iş bitecek diye. Tüm gayretlerimiz neticesinde inşallah bu yıl sonu hastane faaliyete geçecek. Tabi bunun dışında çalışan eleman sayısı kapasiteyi arttırmak için inşaatın hızını artırmak için firmaya baskı yapıyoruz. Firma bu inşaata 350 kişinin çalıştığını iddia ediyor. Tabi biz takipçisi olduk. Gidip inşaata çalışan elemanları saydık. Ve firmanın doğru söylemediğini tespit ettik. Baskılara maruz bıraktık. Ve sayıyı artırdık. Bizimde isteğimiz şehrimizdeki hastanenin bir an önce bitmesi ve vatandaşlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti vermesidir. Bütün çabamız bunun içindir.



Güncel Medya: Sayın vekilim anjiyo ünitesinin şehrimize geleceğinin müjdesini vermiştiniz. Şu an ne aşamada?



Milletvekili Cesim Gökçe: Anjiyo ünitesi için gerekli çalışmaları görüşmeleri zamanında yaptık. Çok şükür gayretimiz netice verdi. Üniteyi ağrıya getirdik. Fakat şu an eski hastanemizin fiziki yapısı anjiyo ünitesine müsait olmadığı için inşallah yeni hastanede faaliyete geçecek. Özellikle kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın bu konuda ki mağduriyetini yeni hastane ve orada kuracağımız anjiyo ünitesi ile bitireceğiz.



Güncel Medya: Yani artık Ağrı'da doğup Erzurum'da ölmeyeceğiz?



Milletvekili Cesim Gökçe: Bu konuda vatandaşlarımızın mağdur olduğunu bildiğimiz için can ile baş ile mücadele ettik. İnşallah bu senenin sonunda vatandaşımızın çilesine Allahın izni ile son vereceğiz. Kıymetli Ağrılı hemşerilerimizin bu vesile ile kaliteli bir sağlık hizmeti almasını sağlayacağız.



Güncel Medya: Sayın vekilim çok sorulan ve konuşulan yeni hastane mevzusunda bizi aydınlattınız. Birde doğalgaz problemimiz var. Sizin gayretinizle ihalesi yapıldı. Şu an ne aşamadadır? Ağrılı vatandaşlarımız ne zaman doğalgaz kullanmaya başlayacak?



Milletvekili Cesim Gökçe: Biliyorsunuz doğalgazın şehrimize gelmesi için çok ciddi çaba ve emek harcadık. Allaha şükür o sorunu da hallettik. Ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yüklenici firmanın bize söylediği tarih inşallah bu senenin sonu itibari ile Doğubayazıt ve Ağrı merkezde kullanılmaya başlanılacak. Alt yapısı müsait olana bölgelere doğalgaz verilecek. Sonra yapılan sözleşme gereği 4 yıl içerisinde peyderpey diğer ilçelere de doğalgaz verilecek biliyorsunuz hiç bir firma ihaleye girmek istemiyordu biz bunu cazip hale getirmek için Doğubayazıtı da ihale şartnamesine dahil ettik ve bu şekilde ihaleye firmalar katıldı en uygun teklifi veren firmaya da ihaleyi verdik. Ve halkımızı doğalgaz ile buluşturacağız. Bütün bunlar yoğun tempo ile çalışma ve gayretle oluyor. Halkımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz.



Güncel Medya: Son bir soru sayın vekilim yine çok gündemde olan şeker fabrikası tekrar aktif olacak mı?



Milletvekili Cesim Gökçe: Evet yine şehrimizin en büyük problemlerinden biri olan nerdeyse tek büyük sanayi fabrikası özel sektöre devredilip kapanma durumuna gelmişti. Yine bu konuda ciddi emekler vererek kota sınırlamasını ortadan kaldırdık. İlimiz genelinde kotalar sınırlıyken Eleşkirt'te 100 bin tona Patnos'ta 50 bin tona çıkararak bu problemi çözdük. Ve tonuna denk gelen fiyat noktasında Ağrı ilimizi avantajlı hale getirdik. Bu şekilde çiftçinin hem verim hem de kar elde etmesini sağladık. Ayrıca çiftçimizin şeker pancarı ekimi ile ilgili işçi sorununu bildiğimiz için bunu da çözmek adına Tarım il müdürlüğümüz ile birlikte DAP bölge idare başkanlığına sunmak üzere 1 milyon tutarında makine ekipman projesi yapıp bu projeyi de kalkınma bakanlığında onaylattık. Şimdi şeker pancarı üreticilerimiz hem şeker pancarı ekiminde hem de sökümünde bizden makine desteği alaraktan bu işi çok rahat yapabilecekleri bir duruma getirdik. Bu hususta yine Eleşkirt ve Patnos'ta şeker pancarı ekimini artırdık ama merkez köylerimizde beklediğimiz düzeyde yeterli ekim gerçekleştiremedi bu konuda da çiftçilerimizden duyarlılık beklemekteyiz. Fabrikamızı aktif hale getirdiğimizde inşallah 10 bin kişilik bir istihdam oluşturulacakça Bu çalışmaların hızlı yürümesi için yeni bir müdür atadık. Dolayısıyla şehrimizin en büyük fabrikasının kapanmasına engel olduk.



Güncel Medya: Sayın vekilim son olarak hemşerilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı?



Milletvekili Cesim Gökçe: hemşerilerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Ağrı'da yukarıda bahsettiğimiz çözülmesi zor görülen bir çok büyük problemlerini çözdük. Onunla da yetinmiyoruz. Doğubeyazıt'ta cazibe merkezi kapsamında 500 kişinin istihdam edileceği bir çimento fabrikası açtık. Bu şekilde şehrimizin ucuz beton temin etmesini sağladık. Ve inşaat sektörüne katkı sunduk. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ağrının problemleriniz biliyoruz ve bunların çözümü için Allahın izni ile elimizden gelen bütün gayret ve çabalarımızı harcayarak hizmetimize devam edeceğiz. Ağrının sorunlarını hep beraber tek tek çözeceğiz inşallah. Bütün hemşerilerimizi selamlıyor hepinizi Allaha emanet ediyorum.

