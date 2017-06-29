Vali Elban Bilecik'e Veda Ederek Yeni Görevi İçin Ağrı'ya Yola Çıktı
Yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği görevine atanan Bilecik Valisi Süleyman Elban kentten ayrıldı.
Bilecik Valiliği binası önünde yapılan uğurlama törenine; Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, kurum müdürleri ve valilik çalışanları katıldı.
Bilecik Valiliği görevini Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci'ye bırakan Elban, tek tek herkesle vedalaştı. Son sözleri "Bütün Bilecik halkına selam ve saygılarımı iletiyorum ve helallik istiyorum" olan Elban, eşi ile aracına binerek valilik binasından ayrıldı.
|
29 Haziran 2017 , Perşembe Bu haber toplam 78 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven, Çalışan Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günününü Kutladı Halep'e Misket ve vakum bombalı saldırı: 8 ölü, 38 yaralı Bakan Arslan, 16 Nisan'da Yapılacak Halk Oylaması Çift Başlılığı Ortadan Kaldıracak KKYDP Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı Ağrı'da 687 Güvenlik Korucusu Yemin Etti Mehmetçik Köyde Mahsur Kalan Hamile Kadın İçin Seferber Oldu Sözleşmeli öğretmen alımı başladı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Diyadin Muhtarlarını Misafir Etti
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Bu Pazar Referandum olsa Evet mi derdiniz yoksa Hayır mı?
altın