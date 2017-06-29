Vali Elban Bilecik'e Veda Ederek Yeni Görevi İçin Ağrı'ya Yola Çıktı

Yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği görevine atanan Bilecik Valisi Süleyman Elban kentten ayrıldı.

Bilecik Valiliği binası önünde yapılan uğurlama törenine; Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, kurum müdürleri ve valilik çalışanları katıldı.

Bilecik Valiliği görevini Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci'ye bırakan Elban, tek tek herkesle vedalaştı. Son sözleri "Bütün Bilecik halkına selam ve saygılarımı iletiyorum ve helallik istiyorum" olan Elban, eşi ile aracına binerek valilik binasından ayrıldı.

29 Haziran 2017 , Perşembe

Bu haber toplam 78 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.