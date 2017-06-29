Müdür Engin Personelle Bayramlaştı

Bayram sonrası ilk mesai gününde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin Kurum Personelleri ile bayramlaştı.



Ayrıca ENGİN; Et ve Süt Kurumu Müdür Yardımcısı Şeref BURAK, TKDK İl Koordinatörü Murat KESKİN’ i makamında ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Bayramlaşma törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan ENGİN, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri Katıldı.

Bayramlaşmada tüm personelle tek tek bayramlaşan İl Müdürü ENGİN; Ramazan bayramının birlik, beraberlik ve bir arada kaynaşma ruhunu öne çıkardığını belirterek, dostlukların pekiştiğini, dayanışmanın arttığını söyledi. ENGİN, bütün çalışma arkadaşlarımın bayramını tebrik eder, nice bayramları birlik, beraberlik ve huzur içinde geçirmemizi temenni ediyorum dedi.

ENGİN, Şube Müdürlerimiz ile birlikte Kuruma ait bütün birimleri gezerek tüm personeli odalarında ziyaret ederek bayramlarını tek tek kutladı.

29 Haziran 2017 , Perşembe

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