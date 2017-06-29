Ağrı’da Yaz Spor Okulları Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Ağrı’da Spor Genel Müdürlüğü’nün 79. kuruluş yıldönümü ve İl Spor Merkezleri’nin Yaz Spor Okulları açılış töreni geniş katılımla yapıldı.

İl spor merkezlerinin yaz spor okulları açılışı töreni Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumunda; Spor Şube Müdürü Cemil Budak, yöneticiler, antrenörler ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Yaz Spor Okulları, 23 branşta alanlarında uzman antrenörler tarafından hizmet verecek.

Saygı duruşu ve ardından istiklal Marşı okunması ile başlayan açılış töreninde, Spor Şube Müdürü Cemil Budak yaptığı konuşmada; “Ülke nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayarak, onları zararlı alışkanlıklardan korumak, ruhen ve bedenen sağlığı yerinde sportmen bir nesil oluşturmak amacıyla 81 İl merkezinde her yıl uygulanan İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu kurslarımız yaz dönemi süresince devam edecek. Atletizm, Badminton, Basketbol, Bedensel Engelliler, Cimnastik, İzcilik, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Vücut Geliştirme, Tenis, Boks, Kick Boks, Satranç, Halter, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yüzme(ücretli) ve futbol olmak üzere toplam 23 farklı branşta olacak. Biz istiyoruz ki okulların da tatil olduğu bu dönemde ne kadar gencimiz varsa, bu çocuklarımızın ve gençlerimizin hepsi gelsinler spor merkezlerinde değerli antrenörlerimizin eşliğinde sportif aktivitelere katılsınlar. Hem kendi zihinsel gelişimlerini tamamlasınlar, hem ruhi güzelliklerini ortaya çıkarsınlar, hem de orada güzel arkadaşlıklar oluştursunlar ve yeni eğitim ve öğretim dönemine de hazır bir şekilde katılsınlar. Çocuklarımız geleceğe daha emin ellerde ve güzellikler içersinde hazırlansınlar. Yaz Spor Okulları’ndan 5-18 yaş arasındaki tüm çocuklar yüzme branşı hariç diğer tüm branşlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kurslar, Ağrı Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’ne ait spor tesislerinde haftanın her günü gerçekleştirilecek. Yaz Spor okullarının yürütülmesinde başta antrenörlerimiz olmak üzere tesislerimizde çalışarak çocuklarımıza temiz, hijyen ve huzurlu bir ortam sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum dedi.

29 Haziran 2017 , Perşembe

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