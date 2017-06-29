Ağrı Valiliğine Atanan Vali Elban'a Bilecik'te Veda Yemeği

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Bilecik Valisi Süleyman Elban için veda yemeği düzenlendi.

Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Bilecik Valisi Süleyman Elban için veda yemeği düzenlendi.

Kentteki bir restoranda verilen veda yemeğinde konuşan Elban, Bilecik'te göreve başladığında buraya hizmet etmek ve elinden geldiğince yaptığı işin hakkını vermek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Çalışmalarının odağına hep insanı koyduklarına değinen Elban, şöyle konuştu:

"Çünkü bu ilde bu felsefe doğmuştu. Dolayısıyla bir yıl 3 günlük süre zarfında da bu kurala ve bu ilkeye sürekli riayet ettim, etmeye çalıştım. Bu süre zarfında ilimizdeki tüm kesimlerden çok büyük destek gördüm. Hep beni yüreklendirdiler, hep destek oldular. Kendimi burada hep güçlü hissettim, hiçbir zaman yalnız hissetmedim ve samimi olarak da söyleyebilirim ki ben kendimi hep bir Bilecikli hemşehriniz olarak görüyorum.

Benimle birlikte gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz burada eğer bir şeyler yapabilmişsek, bir şeyler yapmaya çalışmışsak başta yakın çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm arkadaşlarımız ve tüm Bilecik olarak beraber yapmaya, bir şeyler üretmeye çalıştık. Benim üzerimde çok hakkınız olduğunu düşünüyorum hakkınızı bana helal edin inşallah."

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci, Belediye Başkan Vekili Nihat Can ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mefail Ateş Vali Elban'a çeşitli hediyeler taktim etti.

Yemeğe, milletvekilleri, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

29 Haziran 2017 , Perşembe

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