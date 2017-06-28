Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Patnos yolunda bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Maşallah Yolcu yönetimindeki 49 D 2714 plakalı otomobil ile Şahin Yüce Artuç idaresindeki 36 HN 505 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Maşallah Yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Sefanur Yolcu (14), Hakime Yolcu ve Asmin Yolcu ağır yaralı bir şekilde bölgeye sevk edilen 112 Acil servis tarafından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Şahin Yüce Artuç, jandarma ekiplerince göz altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

28 Haziran 2017 , Çarşamba

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