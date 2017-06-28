İçişleri Bakanlığı duyurdu: 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 36 teröristin ölü, 13 teröristin sağ olarak ele geçirildiği, 16 teröristin ise teslim olduğu bildirildi.

Yurt genelinde son 10 günde düzenlenen terör operasyonlarında 65 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-28 Haziran'da terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 835 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 866, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 50, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 474, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 5 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda, bin 395'i terör suçlarından, bin 857'si asayiş, uyuşturucu, siber ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 252 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 36'sı ölü, 13'ü sağ, 16'sı teslim olmak üzere 65 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 78 ilde 940 uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 161 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda tespit edilen 666 kişiden 72'si gözaltına alındı.

"Huzur Arife" uygulaması

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince, 26 bin 25 personelin katılımıyla "Huzur Arife" uygulaması yapıldı.

28 Haziran 2017 , Çarşamba

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