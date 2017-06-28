Vali Musa Işın Ağrı'ya veda etti

Valiler Kararnamesi ile Ağrı'dan merkeze alınan Ağrı Valisi Musa Işın için kentte veda programı düzenlendi.

Vali Işın, Gençlik Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 buçuk yıldır kentte görev yaptığını anımsattı.

Vali Işın, kentte kaldığı süre boyunca terörle etkin şekilde mücadele ettiğini anlatarak, "İlk geldiğimde teröristler silahları ile birlikte çarşı merkezine gelip traş oluyorlardı. Vatandaşları tehditle dağa götürüp haraca bağlıyorlardı. Göreve başladığımdan bir Ay sonra sözde mahkemeleri topladık." dedi.

Vali Işın, Terörle mücadeleye değinerek, şöyle konuştu:

"Doğubayazıt Güngören köyünde terör örgütü ile yandaşları bir araya gelerek, dağdan teröristler silah sıka sıka aşağı inerek piknik yapıyor, halay çekiyorlardı. Teröristler alanda kurulan platformda nutuk çektiler. Çocuklarınızı 'askere değil bize gönderin' dediler. Bizim mahkemelerde yargılanın T.C'nin mahkemelerinde değil. Yakında 'serhildan başlanılacak' dediler.

Köylülerimiz ve muhtarlarımız tehdit edildiler. Bir hafta sonra yani 11 Nisan'da aynı manzarayı Tendürek'te Yukarıtütek köyünde yaşanacağını öğrendim. İstihbarat değildi. Açık açık söyleniliyor ve Reklam yapılıyordu. Sıcak lahmacunlar götürülüyor, kamyonlarla Su fabrikasından sular taşınıyormuş. Dedim ki 'kesinlikle buna izin vermeyeceğiz. Bir ülkede meşru sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis silah taşıyabilir. Başka kimse taşıyamaz biz buna izin vermeyeceğiz.

Yukarıtütek köyünde tedbirli olarak operasyon düzenledik. Orada çadır kurulmuş, teröristler çadır içerisindeydiler. 'Teslim ol' denildiğinde silahla karşılık verdiler. O Gün ikindi vaktine kadar çatışma devam etti. 5 terörist öldürüldü, 4 Asker yaralandı. O Türkiye'de bir milattır. Ondan sonra hiçbir vatandaşımız ne haraca bağlanmıştır ne de tehdit edilmiştir. Ne de teröristler ellerini sallaya sallaya mahallelere girebilmişlerdir. Halkımızın devletimize, hükümetimize ve ordumuza karşı güveni tam olarak tesis edilmeye başlanıldı."

Görev süresi boyunca güzel hizmetlerde bulunduklarını aktaran Vali Işın, "Gerek belediyede gerek özel idarede. Haram yemediğim gibi yedirtmemeye de gayret gösterdim. Allah hepinizden razı olsun. Ağrı halkına hakkım yok onların bana hakları var. Hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Programa, vali yardımcıları, kaymakamlar, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, kurum müdürleri, kentteki çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, esnaf, kanaat önderleri ve valilik personeli katıldı.

28 Haziran 2017 , Çarşamba

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