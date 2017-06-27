DOĞUBAYAZIT BELEDiYESiNDEN BASIN AÇIKLAMASI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Caddesi’nde bulunan ve yol yapım çalışmasında zarar gören Ahmed-i Hani heykeli ile ilgili basın açıklaması.
AĞRI GUNCEL MEDYA AJAN/ Doğubayazıt Belediyesinden yapılan açıklama, Belediyemiz tarafından 22 Haziran 2017 tarihinde ilçemiz Büyük Ağrı Caddesi’nde sürdürülen yol yapım, kaldırım ve refüj düzenleme çalışmaları esnasında, iş makinesi tarafından kenar refüjün içerisinde bulunan Ahmed-i Hani heykeline kazaen zarar verilmiş olunduğundan heykel Belediye ekiplerimizce yerinden kaldırılmıştır.
Belediyemiz tarafından heykelin aynı şekilde yapımı için sipariş verilmiş olup en kısa zamanda yerine montajı yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Doğubayazıt Belediyesi
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